Reactie politie op vonnis Gökmen T.

Er waren veel politiemensen betrokken bij het incident van 18 maart vorig jaar. Vooral voor hen die in en rond de tram moesten optreden was het een intense en heftige ervaring. ´In eerste instantie traden ze op als professionals. Door iedereen werd naar omstandigheden gehandeld. Later kwamen de indrukken en emoties binnen en besefte je wat er allemaal was gebeurd´, zegt Rob van Bree.

Zeker voor de collega’s die direct contact hadden met slachtoffers en/of nabestaanden, was het heftig. ´Dan komt het allemaal heel dichtbij. Immers, iedereen is zelf ook vader, moeder, zoon of dochter en beseft dat het hem of haar ook had kunnen overkomen. Ik denk en hoop dat de uitspraak enig gevoel van rechtvaardigheid maar ook voldoening oplevert. Rechtvaardigheid, omdat dankzij het kordate optreden een dader is aangehouden en voor de rechter is gebracht. Dat maakt het leed naar vooral de nabestaanden niet ongedaan, maar het is het maximale wat wij als politie kunnen bijdragen. Dit geeft voldoening, omdat iedereen die dag onder onzekere omstandigheden een stap naar voren zette en bijdroeg aan de uiteindelijke veroordeling.´