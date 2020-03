Politie zoekt getuigen na conflict

De politie heeft al een aantal getuigen gesproken maar heeft het beeld van wat precies heeft plaatsgevonden, nog niet compleet. Heeft u iets gezien of heeft informatie die kan helpen bij het onderzoek? Neem dan contact op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Ook is de politie op zoek naar beeldmateriaal. Heeft u camerabeelden van of uit de omgeving van de Tesselschadestraat? Deel deze dan via www.politie.nl/upload en vermeld daarbij onderstaand registratienummer.

2020054087