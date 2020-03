Overvaller avondwinkel snel aangehouden

Ondanks de aanhouding is de politie op zoek naar de andere twee verdachten, maar ook naar getuigen. Heeft u informatie over deze overval? Heeft u vlak voor of na de overval misschien iets gezien of gehoord in de omgeving van de Nieuwe Maanstraat dat hiermee te maken kan hebben? Geef uw informatie dan door via het telefoonnummer 0900-8844. Dit kan ook via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.