Snelle aanhouding na schietincident Alblasserdam

Mogelijk waren anderen betrokken bij het schietincident en de politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Was u getuige en heeft u nog niet met de politie gesproken? Heeft u de VW Lupo zien rijden? Heeft u beelden? Of heeft u andere informatie die van belang is? Deel het met de recherche van district Zuid-Holland-Zuid via 0900-8844 of maak gebruik van het tipformulier. Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000 of meld via meldmisdaadanoniem.nl .