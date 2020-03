Wie overviel bezorger op de Platostraat?

De man was donker, rond de 1.85 meter en ongeveer 20 jaar oud. Hij droeg een donkere bontjas en een grijze bivakmuts en sprak met een zware stem. Heeft u die avond iets gezien rond 21:30 uur op of rondom de Platostraat? Bel dan met 0900-8844 of tip via het onderstaande formulier. Ook anoniem kunt u uw tip doorgeven via 0800-7000 of meld op misdaadanoniem.nl.