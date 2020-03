Man gewond na aanrijding op het spoor

Uit onderzoek is gebleken dat de (halve) spoorbomen naar beneden waren en de rode spoorweglichten brandden. De 18-jarige automobilist heeft vermoedelijk toch geprobeerd het spoor over te steken en is daarbij aangereden door een aankomende trein. Hij raakte daarbij gewond. Het treinverkeer is in verband met de hulpverlening en het onderzoek naar de oorzaak stilgelegd. Politie en Prorail werken samen aan het onderzoek naar het ongeval en hopen dat begin volgende week af te ronden.