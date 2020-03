Man om het leven gekomen na ernstig verkeersongeval

In de auto vond de politie lachgas. Lachgas bezitten of gebruiken is niet verboden, maar kan schadelijk zijn voor je hersenen of bijvoorbeeld je longen. Je kunt een tijdelijk tekort aan zuurstof krijgen en daarvan misselijk of duizelig worden, hoofdpijn krijgen of bewusteloos raken. Lachgas gebruiken in het verkeer is gevaarlijk. Zelfs tot uren na het eigenlijke gebruik kan het je gedrag en rijvaardigheid beïnvloeden. Het is strafbaar om anderen in het verkeer in gevaar te brengen. Ook rijden onder invloed is strafbaar.