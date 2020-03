Verdacht drietal aangehouden

De mannen hadden als inzittenden van een auto op de Europaweg-Noord de aandacht van de politie getrokken. Agenten konden op de Hertenweg de auto, met daarin een 26-jarige bestuurder (zonder vaste woon- of verblijfplaats) en zijn twee passagiers (een 23-jarige Rotterdammer en een 21-jarige man uit Nigtevegt), controleren. Het drietal kon zich niet legitimeren en had geen verklaring voor hun aanwezigheid in het havengebied. In de auto troffen de agenten inbrekerswerktuig aan.

Uit onderzoek bleek dat de bestuurder zich eerder die nacht op de Rooseveltlaan in Bergen op Zoom vermoedelijk schuldig heeft gemaakt aan tanken zonder te betalen. Hij is hiervoor aangehouden. Zijn passagiers zijn aangehouden omdat ze zich niet konden legitimeren en voor het bezit van inbrekerswerktuig.

De auto waarin het trio zat is voor nader onderzoek in beslag genomen. De auto bleek bovendien niet verzekerd te zijn en ook geen geldige APK meer te hebben.

De drie verdachten hebben de nacht in de cel doorgebracht en worden vrijdag verhoord.