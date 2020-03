Verdachte opgepakt na overval in Goirle

Rond 20.00 uur kreeg de meldkamer een melding dat een man een greep in de kassa van een supermarkt had gedaan. De man gaf de caissière een briefje met zijn eis en gebruikte geen geweld. De geschrokken medewerkster gaf de man geld uit de kassa, hoeveel is nog onbekend. De man is nadien in onbekende richting gevlucht.

Dankzij onderzoek van de politie is later die avond de 38-jarige man, een bekende van de politie, aangehouden in een woning in Tilburg.

De man is meegenomen naar het politiecellencomplex voor verhoor.

De Middelburger wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de overval op de supermarkt in Kaatsheuvel, afgelopen dinsdag 17 maart.