Aanhouding bestuurder vrachtauto met gestolen oplegger

Vrijdagochtend kreeg de politie melding van een gestolen oplegger die zou rondrijden op de A67. Agenten wisten de vrachtauto me toplegger op de N300 bij de afrit Brunssum-West na het geven van stopteken tot stilstaand te krijgen. De bestuurder vluchtte vervolgens te voet er vandoor, waarna de achtervolging is ingezet. Hij kon uiteindelijk worden aangehouden door agenten, die wel hun dienstkleding moeten wassen van al het vuil.

Uit controle bleek dat de vrachtauto rond reed met gestolen kentekenplaten en de oplegger die er achter hing inderdaad van diefstal afkomstig was. Ook de lading in de vorm van aluminium goederen was gestolen. De chauffeur is meegenomen naar het politiebureau voor nader verhoor.