Aanhoudingen na steekincident

Rond 19.30 uur kwam op de meldkamer een melding binnen dat in Albert Cuypstraat een steekincident had plaatsgevonden. Politiemensen waren snel ter plaatse en konden zich over het 34-jarige slachtoffer ontfermen en vier verdachten, zonder vaste woon- of verblijfplaats, aanhouden. Hierbij is door één van de agenten het vuurwapen getrokken om één van de verdachten onder controle te krijgen.

De recherche stelt een onderzoek in en zal vandaag van de verdachten en het slachtoffer een verklaring opnemen. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding is geweest van dit steekincident.