Getuigen overval benzinestation Alphen a.d. Rijn gezocht

Een medewerkster van het benzinestation was op vrijdagochtend 20 maart rond 05:30 uur als eerste bij het benzinestation, waar zij wachtte op haar collega. Toen ze voor de deur stond, kwam er een onbekende man bij haar staan. De man bedreigde haar en dwong haar het benzinestation te openen en hem geld te geven. Daarna rende hij richting winkelcentrum de Ridderhof. Bij de overval raakte niemand gewond. Agenten waren snel ter plaatse en zochten in de omgeving naar de verdachte, maar hij werd helaas niet meer aangetroffen. De recherche doet verder onderzoek.

De verdachte is een man met een licht getinte huidskleur, tussen 25-30 jaar oud en 1.70-1.75 meter lang. Hij droeg een zwarte jas, grijze trainingsbroek, zwarte muts en zwarte schoenen.

Deel uw informatie

De politie zoekt mensen die mogelijk iets hebben gezien of gehoord dat met deze overval in verband staat. Heeft u informatie of beelden die u met ons kunt delen? Neem dan contact op met de recherche via 0900 8844 of anoniem via M 0800 7000.