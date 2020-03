Recherche zoekt getuigen woningoverval

Omstreeks 02.30 uur schrok de vrouw wakker van een man die plotseling in haar woning stond. Zij raakte met hem in een worsteling en heeft hem daarbij in zijn gezicht gekrabd, maar wist uiteindelijk de woning uit te vluchten en hulp in te schakelen. Het slachtoffer omschrijft de verdachte als een donker getinte jongen van 17 à 18 jaar oud. Hij droeg donkere kleding, vermoedelijk een trainingspak, waarvan de broek strak zat. Hij was opvallend klein (ongeveer 1.70m), had een licht gezet postuur met een buikje en sprak in een buitenlandse dan wel straattaal. De verdachte is vermoedelijk rennend gevlucht.



Heet u informatie die kan helpen deze verdachte te vinden? Is er iemand in uw omgeving die sinds afgelopen nacht ineens een kras in zijn gezicht heeft die mogelijk veroorzaakt kan zijn door de worsteling met het slachtoffer? Heeft u hem tijdens zijn vlucht vanaf de Meidoornlaan gezien of op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn? Neem dan contact op met de districtsrecherche in Delft via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.