Man gewond na steekincident in woning

Omstreeks 07.00 uur kwam de melding binnen van een conflict in een woning. Twee personen zouden hierbij gewond zijn geraakt. Uit onderzoek is gebleken dat één van de twee met een scherp voorwerp is gestoken. Deze man is overgebracht naar het ziekenhuis en daar behandeld aan zijn verwondingen. De andere man (30 jaar) kon in de ambulance ter plekke worden behandeld. Een 31-jarige man en een 34-jarige vrouw waren ook in de woning aanwezig. Alle vier de betrokkenen, dus ook de twee gewonden, zijn aangehouden.

De recherche onderzoekt de betrokkenheid van alle personen en de toedracht van het steekincident.