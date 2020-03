Politie zoekt getuigen van ramkraak juwelier Lucardi

Agenten ontvingen vannacht een melding dat er een ramkraak was gepleegd bij de juwelier. Ter plaatse zagen zij dat men met grof geweld de winkel was binnengekomen. Uit onderzoek is gebleken dat de daders rond 01:30 uur met een auto door de rolluik van het pand reden. Met onbekende buit zijn zij weggereden over Toussaintstraat , de Van Lennepstraat op in de richting van de Sportlaan te Alphen aan den Rijn. De politie zocht direct in de omgeving naar de mogelijke daders, maar helaas trof zij niemand aan.