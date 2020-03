Politiemensen grijpen in bij ruzie in woning

Bij de politie was een melding binnengekomen dat meerdere mensen ruzie met elkaar zouden maken in een woning in het centrum. De politie-eenheid die als eerste ter plaatse was, hoorde dat er behoorlijk geschreeuwd werd in de woning. Toen er een tweede eenheid was gearriveerd en ze een vrouw hoorden gillen, gingen de politiemensen de woning binnen. Ze troffen er een vrouw aan die door een man in de wurggreep werd gehouden. Nadat ze de vrouw uit haar benarde positie hadden bevrijd, zagen ze dat ze gewond was. Daarop hebben ze de man die haar kort daarvoor vast had aangehouden.