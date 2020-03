Verdachte onder invloed aangehouden na eenzijdige aanrijding

Een tweede eenheid komt ter plaatse om de verdachte mee te nemen naar het bureau. De man verzet zich echter bij het instappen in de politiewagen. Ook hoest hij expres in het gezicht van de agent. De verdachte blijft zich verzetten en wild om zich heen schoppen. Ook hoest hij wederom in het gezicht van een andere collega. De man scheldt de agenten ook diverse malen uit. Voor de veiligheid van de agenten komt er een speciale transportbus om de verdachte te vervoeren. Hij blijft zich hevig verzetten, maar het lukt uiteindelijk om de man over te brengen naar het politiecellencomplex. Hij zit momenteel vast voor verhoor.