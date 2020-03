Verdachte van zware mishandeling aangehouden

Rond 20.10 uur gaan agenten naar een woning aan de Weilustlaan, omdat daar een mogelijke verdachte zou zijn van een mishandeling. Bij deze mishandeling zou een persoon met een hamer op zijn hoofd geslagen zijn. Wanneer agenten bij de woning aankomen, zien zij inderdaad diverse druppels bloed liggen.

In de woning bevinden zich diverse mensen, waaronder de mogelijke verdachte. De 28-jarige Bredanaar is ook in deze woning aanwezig en wordt aangehouden. In de woning vinden agenten nog meer bloed, maar ook de mogelijk gebruikte hamer. Deze is in beslag genomen.

De verdachte heeft een ademanalyse test ondergaan en testte positief op drugs en alcohol. De man is meegenomen naar het politiebureau.