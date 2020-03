'Chinezen laten eindelijk van zich horen’

Volgens William zijn er vanuit de Chinese gemeenschap in de afgelopen twee weken ruim 2000 meldingen bij het meldpunt discriminatie binnengekomen. Dat is al bijna de helft van het aantal in 2019. William: ‘Al leidt een aangifte niet altijd tot een strafrechtelijk vervolg, we adviseren Chinese verenigingen en stichtingen over mogelijkheden hoe ermee om te gaan en we wijzen ze op hun rechten.’

Er blijft ook nog steeds een groep die het lastig vindt om aangifte te doen. ‘Zo was er met carnaval in een klein plaatsje onder Eindhoven een praalwagen van een Chinese restauranthouder. Hij was zelf voor familiebezoek in het buitenland. Toen hij terug kwam stond er op de wagen de tekst: ‘Ik heb corona’. De man heeft overwogen om aangifte te doen, maar was bang dat zijn dorpsgenoten wraak zouden nemen.