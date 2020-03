Magere man overvalt Vlaardingse supermarkt

Het is rond 20.30 uur als een man de supermarkt binnenkomt en op de kassa afloopt. Hij zegt niets en richt het vuurwapen op een medewerker achter de kassa. Met het gekregen geld rent hij de winkel uit en gaat linksaf. Niemand raakt gewond. De politie is er snel en kamt de buurt uit. Helaas nog zonder resultaat.



De man is rond de 1.80 en droeg donkere kleding, een spijkerbroek en zwarte gezichtsbedekking. Hij is vrij dun en had dus een rode tas bij zich. Heeft u gisteravond iets gezien in winkelcentrum De Loper dat kan helpen bij dit onderzoek? Tip via 0900-8844, anomiem via M op 0800-7000, of vul onderstaand tipformulier in.