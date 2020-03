Politie schiet man in been bij aanhouding

De politie ging naar het adres aan de Monseigneur Nolenslaan in Schiedam na een melding over een eerder geweldsincident. De verdachte bleek in alle staten en ging in verzet. Hij dreigde met een mes en negeerde alle waarschuwingen van de agenten. Daarop zag de politie zich genoodzaakt de man in zijn been te schieten. De verdachte ligt in het ziekenhuis en is niet in levensgevaar.