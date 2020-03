Man gewond na schietincident

De man is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Het is vooralsnog onduidelijk wat er is gebeurd. Daarom zoekt de politie getuigen. Mensen met informatie kunnen bellen met 0900-8844. Na het schietincident zijn meerdere personen hardlopend vertrokken. Deze verdachten waren in het donder gekleed.



Anoniem informatie doorgeven kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000



2020055587