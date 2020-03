Woningoverval Kortrijk

Twee In het zwart geklede mannen met bivakmutsen op verschenen in de slaapkamer van de bewoners en eisten geld. Een van de slachtoffers werd geslagen en er werd gedreigd met een groot mes. De belagers vluchten de woning uit en hadden onder andere een gsm en een laptop buitgemaakt. In de woning was- en is nooit contant geld aanwezig geweest. Forensisch onderzoek heeft plaatsgevonden en het onderzoek is in handen van de recherche-afdeling in Amsterdam-West.