Man aangehouden na gevaarlijke achtervolging

De man mag zijn openstaande celstraf van 33 dagen uitzitten. Ook is zijn rijbewijs ingevorderd en wordt hij verdacht van poging doodslag, handelen in drugs, gevaarlijk rijgedrag, negeren van een stopteken, negeren van rood licht en het niet voldoen aan bevel of vordering. Zijn auto is in beslag genomen en recherche heeft de zaak op dit moment in onderzoek.