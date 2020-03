Man meerdere keren geraakt bij schietpartij Dadeltuin

Agenten zochten in de omgeving naar de verdachten. Na een BTGV, benaderingstechniek gevaarlijke verdachten, zijn in de omgeving van het Prinsenplein drie mannen aangehouden. Hun rol wordt nog onderzocht.



De Forensiche Opsporing onderzoekt de plek van de schietpartij op sporen. Met een speciaal getrainde hond wordt gezocht naar eventuele wapens en hulzen. De politie komt graag in contact met getuigen en mensen die mogelijk meer weten. Heeft u informatie die van belang kan zijn, bel dan 0900-8844. Blijft u liever anoniem bel dan 0800-7000 of ga naar www.meldmisdaadanoniem.nl.