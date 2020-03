Man overvalt buurtsuper Schiedam

De overvaller was uit op het geld uit de kassa. Hij bedreigde het aanwezige personeel met een mes, maar kreeg niet wat hij wilde. Hij vluchtte daarna zonder buit de winkel uit.



De dader was slank en droeg tijdens de overval een zwarte broek en een blauwe jas. Mogelijk hebben mensen hem zich weg vluchten en kunnen ze meer vertellen over zijn signalement of welke richting hij op is gevlucht.



Heeft u informatie die van belang kan zijn, bel dan met 0900-8844. Anoniem bellen kan ook, via M op 0800-7000. Of vul onderstaand tipformulier in.