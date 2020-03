Inwoner van Goes twee keer aangehouden

Agenten surveilleerden zaterdagavond rond 23.20 uur op de fiets in de Nieuwstraat, toen ze bijna werden aangereden door een man op een snorfiets. De verdachte, een 26-jarige man uit Goes, reed zonder licht, slingerende en reed over de stoep. Nadat hij de agenten bijna had aangereden, negeerde hij het stopteken dat ze hem gaven. De politiemensen wisten de man in de Rozemarijnstraat klem te rijden. Hij is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van alcohol en/of drugs. Omdat op het bureau de ademanalyse mislukte en omdat de agenten vermoedden dat er verdovende middelen in het spel waren, heeft een arts op het bureau voor nader onderzoek bloed bij de verdachte afgenomen.