Man aangehouden op verdenking van bezit drugs

Agenten wilden in de Waterstraat een automobilist controleren, toen bleek dat het in zijn auto sterk naar hennep rook. De man, een 20-jarige inwoner van Roosendaal, bleek in het bezit te zijn van 5 gripzakjes met in elk zakje een gram hennep. Ook vonden de agenten in zijn auto geld en een pakje met daarin 1 gram cocaïne. De man is vervolgens aangehouden. De man deed afstand van de drugs en het geld, kreeg een politiestrafbeschikking en is daarna in vrijheid gesteld.