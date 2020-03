Politie zoekt getuigen van inbraak

Getuigen geven aan dat zij een auto (een grijskleurige Mercedes Benz stationcar) hebben zien wegrijden in de richting van de Joannes Lenartzstraat. Wij roepen mensen dan ook op om zich te melden als zij deze verdachte auto ook hebben zien rijden in de omgeving. Heeft u camerabeelden van de openbare weg? Dan zouden wij deze ook graag willen zien.

U kunt uw tips of beelden sturen via:

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M

- anoniem via 0900-8844, niet uw naam zeggen en vragen naar TCI (Team Criminele Inlichtingen)