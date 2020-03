De oproep via Burgernet werd door veel mensen gezien en de politie ontving diverse telefoontjes met de locatie van de verdachte. Inmiddels was het voor de agenten duidelijk dat de man een aanrijding op de N50 had gehad en Kampen in was gereden. Op de Anna Nabermanlaan werd zijn beschadigde auto teruggevonden, die werd afgesleept.

Mede dankzij de telefoontjes van burgers was bekend dat de man in een andere auto was gestapt. Agenten zetten de zoektocht naar de man voort in de richting van Dronten. Op de N307 werd de auto gestopt en de verdachte – die tussen de bestuurdersstoel en de achterbank onder een jas verstopt zat – aangehouden.