Aangepaste bezoekerstijden politiebureau en -posten basisteam BES

De balies van de politiesteunpunten in dit gebied zijn gevestigd in de gemeentehuizen en normaal één dag in de week gedurende enkele uren open. Omdat de noodzakelijke afstand (1½ meter) voor bezoekers en de politiemedewerker niet voldoende gewaarborgd is op deze kleine politieposten, is besloten om deze steunpunten tijdelijk te sluiten voor veiligheid van bezoekers en medewerkers.

Verruiming openingstijden politiebureau Baarn

De openingstijden van het politiebureau Baarn zijn om die reden tijdelijk verruimd. Het bureau is vanaf maandag 23 maart voor bezoekers geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 22.00 uur. De aangifteruimte is vergroot en dit biedt de kans om bezoekers zo goed en veilig mogelijk te woord te staan en aangiften op afspraak op te nemen. Het adres van Bureau Baarn is Eemnesserweg 52.

Contactmogelijkheden Politie

U bent nog steeds van harte welkom op onze bureaus in Nederland. Er zijn echter veel alternatieven en mogelijkheden. Zo hoeft u niet over straat en beperken we samen de risico’s op besmetting:

Bij spoed of verdachte situaties

•Bel ons direct via 112

Manieren om aangifte of melding te doen of tips achteraf

• Online (www.politie.nl)

• Via 0900 - 8844 (belkosten)

• Op een politiebureau kunt u aangifte doen. Maak hiervoor een afspraak via 0900 - 8844

• Heeft de gebeurtenis plaatsgevonden in een woning? Dan kunt u geen online aangifte doen, de Politie komt dan bij u thuis. Maak hiervoor een afspraak via 0900-8844.

Voor algemene vragen, informatie of contact(bv. wijkagent)

•Via 0900-8844

•www.politie.nl

•Via onze sociale media (Twitter, Facebook en Instagram). Bovendien worden de accounts van Baarn, De Bilt, Bunschoten, Eemnes en Soest tussen 07.00 uur en 23.00 uur dagelijks constant gemonitord, zodat u snel een reactie krijgt.

Voorzorgsmaatregelen

Ook wij volgen het RIVM-advies en nemen maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Schud geen handen, houd gepaste afstand, kom alleen en bekijk bij de genoemde mogelijkheden of u wij u op een andere manier kunnen helpen.