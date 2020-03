Twee aanhoudingen voor bloedprik-babbeltrucs

De babbeltrucs vonden plaats in Utrecht, Ouwerkerk aan de Amstel en Eindhoven. De recherche van Utrecht startte in samenwerking met de recherche uit Eindhoven en Politie Diemen Ouder-Amstel een groot onderzoek. Bij meerdere zaken was er beeldmateriaal beschikbaar van de verdachten, waarna zij door onderzoek en herkenning geïdentificeerd konden worden. De verdachten worden woensdag 25 maart voorgeleid bij de rechter-commissaris. Het onderzoek gaat verder en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Landelijk projectleider woninginbraak Sybren van der Velden : “met het prikken van bloed werd door de daders een nieuwe grens overschreden in de babbeltrucs. De publieke verontwaardiging was groot. Het onderzoeksteam heeft goed werk geleverd. We zijn blij dat er nu 2 verdachten zijn aangehouden. Het onderzoek naar andere verdachten wordt voort gezet.”