Plofkraak op afstortkluis van bank

Onderdelen van de kluis zijn door de klap wel meer dan 50 meter wegblazen. De explosie veroorzaakte een groot gat in de muur ter hoogte van de afstortkluis. Vele ramen in de directe omgeving sneuvelden. Niemand raakte gewond.

Bij de ingang van het terrein zitten beveiligers en één van hen ging direct poolshoogte nemen om te zien wat er aan de hand was. De verdachten namen de benen en stapten op de Jan van Galenstraat op een gereedstaande motorscooter. De verdachten reden richting het centrum en bogen direct naar links over het voetgangers-/ fietsbruggetje richting de Buyskade.

Politiemensen waren binnen een paar minuten bij het Food Center Amsterdam aanwezig. Overige politiemensen hebben in de omgeving naar de verdachten en de vluchtmotor gezocht. De politie zette ook de directe omgeving van de bank af en een Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) heeft onderzoek gedaan. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ter plaatse gekomen. Dat is te doen gebruikelijk omdat er bij plofkraken vaak nog meer explosieven achterblijven. Dat bleek in dit geval niet zo te zijn. Forensisch specialisten hebben nader onderzoek gedaan en sporen veiliggesteld. Het onderzoek is in handen van het rechercheteam van District West.