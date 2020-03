Twee mannen aangehouden na vondst tientallen kilo's drugs Ridderkerk

Ridderkerk - In het bedrijfspand vonden agenten pallets met bouwmaterialen waar tientallen kilo’s ketamine, een middel wat wordt gebruikt bij verdovingen, in was verstopt. Twee 33-jarige mannen uit Eindhoven en Ridderkerk zijn aangehouden. Alles in beslag genomen. Het onderzoek is in volle gang. Heeft u informatie? Bel 0900-8844 of vul het onderstaande tipformulier in. Anoniem melden kan ook via 0800-7000.