Man aangehouden na bedreiging vriendin met vuurwapen

Het 24-jarige slachtoffer heeft aangifte gedaan. Ze vertelde dat ze ruzie had gehad met haar vriend in hun woning in Tilburg. Ze was daarom naar familie in Goirle gegaan. Haar partner was daar met familieleden zondagmiddag naar toe gekomen. Daar ontstond tussen beide families een flinke ruzie. Daarbij zou de 32-jarige Tilburger zijn vriendin met een vuurwapen bedreigd hebben.