Oosterhoutse politie roept hulp burgers in vanwege autobranden

Ook burgemeester Buijs van Oosterhout heeft gereageerd. “Zoals u wellicht vernomen heeft, is er de afgelopen week in de wijk Slotjes drie keer brand gesticht. U begrijpt dat ik hier enorm kwaad over ben. Wie haalt het in zijn hoofd om brand te stichten en sowieso in deze tijd. Je richt persoonlijk leed aan én je zorgt misschien voor extra onrust in toch al roerige tijden. Hou daarmee op! Weet dat wij als gemeente, samen met de politie er alles aan doen om de daders zo snel mogelijk in hun kraag te grijpen. De politie surveilleert extra en daarnaast zetten wij onze wijkwerkers in. Een bewonersbrief van de politie is in enkele straten in Slotjes bezorgd. Maar ik vraag ook aan de rest van Oosterhout, weet u iets meer? Meldt het alstublieft bij de politie. In deze tijden willen we geen extra onrust in de stad en waar nodig zet ik mijn bevoegdheden in om dit te voorkomen” .