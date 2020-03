Weekend met valse en ongeldige kentekenplaten

In de nacht van zondag 22 op maandag 23 maart zien agenten in Nijmegen een auto met Franse kentekenplaten staan. Wat hun opvalt is dat de achterste kentekenplaat met plakband is vastgemaakt. Navraag in de politiesystemen geeft aan dat dit kenteken is afgeven aan een camper en niet aan een personenauto.

Via het chassisnummer dat bij de voorruit was ingeslagen komen ze er achter dat deze auto in de nacht van 13 op 14 maart in Nijmegen is weggenomen bij een woninginbraak. De auto is weggesleept. Nader onderzoek naar de eventuele dader(s) volgt.