Einde aan snel extra verdienen met lachgas

Na volledige inspectie bleek dat de bestuurder niet in het bezit was van een ADR-certificaat. Dat is een Europees erkend vakbekwaamheidsbewijs om gevaarlijke stoffen te mogen vervoeren. Verder waren er geen borden en/of waarschuwingen op de bus aangebracht om aan te geven dat de bus gevaarlijke stoffen vervoerde en niet geventileerd was. Er was geen veiligheidsblad aanwezig waarin informatie staat over de risico’s van lachgas als gevaarlijke stof en ook waren de cilinders niet op de voorgeschreven, veilige wijze vastgezet. Voor deze overtredingen wordt proces-verbaal opgemaakt.

De bestuurder verklaarde tegenover de politie dat hij op deze manier snel wat extra geld wilde verdienen.