Politie onderzoekt gewapende woningoverval

Terwijl de bewoners slapen dringen twee gemaskerde mannen rond 04.45 uur de woning binnen. De overvallers halen het huis overhoop waarbij ze dreigen met vuurwapens. Uiteindelijk gaan ze er o.a. met de auto van het gezin vandoor. Het voertuig met buit werd kort daarna aangetroffen nabij de uitvalsweg A73.

De politie is een onderzoek gestart in en rond de woning. Zij is op zoek naar getuigen en vraagt hen contact met haar op te nemen via het algemeen telefoonnummer 0900-8844. Ook kan geheel anoniem worden getipt bij M. via 0800-7000.