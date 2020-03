Hoofdverdachte gewapende overval koeriersbedrijf aangehouden

Meerdere gewapende en in donkere kleding gehulde mannen drongen op zaterdagavond kort na 22.30 uur het bedrijf binnen en bedreigden daar de aanwezige personeelsleden. Een van de medewerkers zag gelukkig kans de politie te waarschuwen. De overvallers maakten diverse waardevolle goederen buit en vluchtten in . Er raakte niemand gewond bij de overval.



De overval is grondig onderzocht door onze recherche. Daarbij zijn onder andere camerabeelden bekeken en verklaringen van getuigen opgenomen. Tijdens het onderzoek is de hoofdverdachte in beeld gekomen en dat heeft vandaag geleid tot zijn aanhouding in Utrecht. Het betreft een 23-jarige man zonder vaste woon – of verblijfplaats.



Wij zijn echter nog steeds op zoek naar de andere daders. Alle tips zijn welkom! Dus heeft u iets gezien of gehoord dan vragen wij u om contact met ons op te nemen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.



Lees hier het eerdere bericht in deze zaak.