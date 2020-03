Marktplaatsfraude in Opsporing Verzocht

De vrouw had sieraden te koop aangeboden via de site en een belangstellende reageerde hierop. Het slachtoffer dacht gebruik te maken van de gelijk ‘oversteken-dienst’, maar de zogenaamde koper stuurde haar een link van een valse website. Toen zij eenmaal haar bankgegevens hierop had ingevuld, konden criminelen direct bij haar geld.

Haar geld werd vervolgens een paar minuten later door de man met het petje in Rotterdam opgenomen. Hij parkeerde zijn Seat Mii of Skoda Citigo aan de Zwart Janstraat en haalde vervolgens ongemerkt duizenden euro’s van haar rekening. Er werd gepind rond 22.26 uur in de Zwart Jansstraat en kort daarna ging de pinner met een andere man naar een geldautomaat aan het Stadhuisplein in Rotterdam en pinde daar rond 23.01 uur.

De beelden van de verdachten zijn vanavond, tegelijkertijd met het begin van de uitzending, te zien op onze site.