Recherche zoekt getuigen van woningoverval in Amersfoort

Omstreeks 18.00 uur drongen een of meer overvallers binnen in een woning aan de Chopinstraat. Nadat de overvallers waren gevlucht, sloeg de oudere bewoner alarm en spoedden agenten zich naar zijn woning. Een ambulance werd erbij geroepen om het slachtoffer na te kijken. De man hoefde gelukkig niet naar een ziekenhuis te worden vervoerd. De politie is direct na de melding een opsporingsonderzoek begonnen. Rechercheurs van de forensische opsporing hebben in en rond de woning een sporenonderzoek uitgevoerd. Tactisch rechercheurs nemen verklaringen op van het slachtoffer en van buurtbewoners. De politie is dringend op zoek naar getuigen van de overval.



Getuigen gezocht: twee jongens

Een buurtbewoonster is rond het tijdstip van de beroving aangesproken door twee jongens van rond de 17 jaar oud. Zij waren te fiets en zij vertelden aan de vrouw iets verdachts te hebben gezien. De politie wil heel graag het verhaal van deze twee jongens zelf horen. Hun verklaring kan bijdragen aan het opsporen van de daders. Ook roept de politie andere getuigen op zich te melden bij de recherche. Dat kan telefonisch via 0900-8844. Ook kunnen getuigen tips doorgeven via het onderstaande formulier op deze webpagina. Alles wat mogelijk met de woningoverval te maken kan hebben, kunt u doorgeven. De recherche onderzoekt alle tips zorgvuldig.