Man aangereden

Omstreeks 20.50 uur kreeg de politie meerdere meldingen vanuit de Maurice Ravèlstraat dat een auto met hoge snelheid door de (doodlopende) straat zou rijden. Hierbij zouden twee geparkeerd staande auto’s zijn geraakt. Bovendien was er ook een man door de auto aangereden. De bestuurder van de auto was een huis ingevlucht.

Ter plaatse verklaarden omstanders dat de verdachte door de straat aan het ‘driften’ was. Buurtbewoners hadden de man op zijn gedrag aan willen spreken, waarbij de gewonde man me iets op het raam van de auto had geslagen. De bestuurder van de auto zou daarop het slachtoffer hebben aangereden, waarbij ook de geparkeerd staande auto waren geraakt.

Het slachtoffer werd voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie nam de auto in beslag. De bestuurder moest een bloedproef afleggen. Het bloedmonster wordt door het Nederlands Forensisch Instituut onderzocht op de aanwezigheid van drugs. Een onderzoek wordt ingesteld naar de toedracht van het incident.

2020056640