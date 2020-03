Op heterdaad betrapt

De eigenaar belde direct de politie, die korte tijd later ter plaatse was. Terwijl de politie een verdachte bij de bestelauto wist te pakken, greep de eigenaar een man die bij de personenauto was. Het ging om een 18-jarige Pool en een 29-jarige Irakees. Beide mannen werden aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. De bestelauto en de personenauto werden in beslag genomen.

Vermoedelijk ging het de verdachten om diefstal van fust (lege plastic kratten).

De politie stelt een nader onderzoek in.

2020056764