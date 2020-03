Man aangehouden voor vernielingen restaurant Zuiderpark

De eigenaar van het restaurant was eerder op vrijdag 31 januari ook al slachtoffer van vernielingen in het pand. De Forensische opsporing deed na de vernielingen uitgebreid onderzoek naar de sporen in en rondom het restaurant en mede hierdoor konden agenten op donderdag 19 maart de verdachte op straat in Den Haag aanhouden. De 38-jarige man is zaterdagmiddag 21 maart in vrijheid gesteld in afwachting van nader onderzoek. Hij blijft verdachte en zal zich op een later moment moeten verantwoorden voor de politierechter.