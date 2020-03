Woningoverval en straatroof in Team West

Regio Den Haag - Vandaag vragen we uw aandacht voor twee zaken in Team West: een woningoverval in Gouda en een straatroof in Voorburg. Omroep West brengt de zaken direct na het nieuws van 17.30 uur in plaats van in een reguliere uitzending van Team West. Dit in verband met aanpassingen vanwege het coronavirus.