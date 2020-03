Aanhouding na achtervolging

Agenten zagen de bestuurder met een beschadigde auto over de Kempenbaan in Tilburg rijden. Ze gaven een stopteken, maar de bestuurder reed met hoge snelheid weg. De politie zette de achtervolging in en op de Ringbaan-Noord ter hoogte van de Gelrebaan dwongen agenten de bestuurder om te stoppen. De bestuurder remde krachtig en raakte daarbij een politiewagen. Beide auto’s zijn weggetakeld. De verdachte verzette zich tegen zijn aanhouding waardoor de pepperspray is gebruikt. Hij werd in een politiebus naar het bureau gebracht. De deur van dit voertuig raakte beschadigd door toedoen van de verdachte.

De politie had het vermoeden dat de bestuurder betrokken is geweest bij een aanrijding. Uit onderzoek vonden agenten op de Ringbaan-Oost een omvergereden verkeerslicht. Een deel van de bumper werd daarbij teruggevonden. De politie vermoedde ook dat de bestuurder onder invloed reed en een arts nam een bloedproef af. Ook bleek dat de verdachte tijdens een rijontzegging had gereden die hij eerder opgelegd had gekregen. De verdachte zit vast voor nader onderzoek.