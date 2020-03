Geweld tegen controleur

NS personeel controleerde een drietal in de trein, maar ze reden zonder een geldig vervoersbewijs. Ze werden in Breda uit de trein gezet, maar één van de verdachten zonder vaste woon- of verblijfplaats was het er niet mee eens en sloeg een controleur. Daarop is hij aangehouden en overgedragen aan de politie.

Geweld tegen ambtenaren

De politie tolereert geen verbaal geweld tegen opsporingsambtenaren, politiemensen, hulpverleners en overheidspersoneel en treedt er daadkrachtig tegen op. Met het openbaar ministerie is afgesproken dat de strafeis bij geweld tegen medewerkers met een publieke taak altijd wordt verhoogd. Klik hier voor meer informatie over de veilige publieke taak.