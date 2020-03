Tanken zonder betalen leidt tot achtervolging

Een agent was toevallig in het tankstation aan de Backer en Ruebweg aanwezig toen een bestuurder tankte en wegreed zonder te betalen. De agent zette onmiddellijk de achtervolging in en riep de hulp in van agenten in de omgeving. Ze probeerden de verdachte op de Scheldestraat klem te rijden. De bestuurder botste tegen de politiewagen en tegen een pui van de woning, maar wist verder te rijden. Op de Oranjeboomstraat versperde de politie opnieuw de weg en de verdachte stopte en stapte uit de wagen. Hij werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.