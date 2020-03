Bewoners horen knallen na ruzie

Rond 22:15 uur op maandagavond 23 maart kwam er een melding binnen dat een bewoner aan de Gershwinrode in Zoetermeer knallen hoorde. Volgens bewoners maakten meerdere mannen ruzie op straat, waarna knallen gehoord zijn en betrokkenen mogelijk wegreden in verschillende auto’s. De recherche doet onderzoek naar deze gebeurtenis.

Getuigenoproep

Heeft u iets gezien van dit incident? Of heeft u camerabeelden die van belang kunnen zijn voor ons onderzoek? Neem dan contact op met de recherche via 0900 8844 of anoniem via 0800 7000.